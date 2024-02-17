وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس وزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي اليوم السبت على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات اضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.