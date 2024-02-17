وزير الخارجية يلتقي في ميونخ رئيس مركز بان كي مون العالمي للمواطنة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس (مركز بان كي مون العالمي للمواطنة) بان كي مون على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم السبت إن اللقاء الذي عقد أمس الجمعة استعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

كما تم استعراض أهمية دور (مركز بان كي مون) بدعم التنمية المستدامة والسلام في العالم وحماية المواطنين في شتى أنحاء العالم والعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عن حقوقها وحقوق الأطفال والشباب بالإضافة إلى اندماج المرأة والشباب في المجتمعات.