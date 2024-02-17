وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره المصري

17 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها اليوم السبت أن اللقاء الذي عقد أمس الجمعة استعرض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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17 فبراير، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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