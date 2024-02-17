توقيف نحو 15 شخصاً السبت في موسكو خلال تجمّع تكريما لنافالني

توقيف نحو 15 شخصاً السبت في موسكو خلال تجمّع تكريما لنافالني

أوقفت الشرطة الروسية حوالى 15 شخصاً ظهر السبت في موسكو خلال تجمّع لتكريم ذكرى المعارض أليكسي نافالني، حسبما أفاد موقع “سوتا” الإعلامي المستقل.

وبحسب مقاطع فيديو نشرها “سوتا” على تطبيق “تلغرام”، اعتقل عناصر شرطة ملثمون بصورة عنيفة “أكثر من 15 شخصاً” حضروا بهدوء لوضع الزهور عند نصب أقيم تخليداً لذكرى ضحايا القمع السياسي السوفياتي في وسط العاصمة الروسية.

وبعد قليل، شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس حالات اعتقال جديدة.

وكانت قوات الأمن تحاصر عند الظهر الساحة حيث النصب التذكاري، لعدم السماح للمارة بالاقتراب منه، فيما وضع البعض أزهارا على الثلج فوق رصيف مجاور.

وكان صحافي في وكالة فرانس برس شاهد في وقت سابق عشرات الأشخاص يضعون أزهارا بهدوء وصمت عند نصب “جدار الحداد” الذي يمثل موقع التجمع التقليدي للمعارضة والواقع على جادة ساخاروف، على اسم المعارض السوفياتي الشهير.

وتم نشر عشرات من عناصر الشرطة مدعومين بشاحنات صغيرة للتوقيفات.

وقدم مئات الروس مساء الجمعة لوضع أزهار عند نصب آخر هو “حجر سوفولكي” الذي يكرم ذكرى ضحايا المعتقلات السياسية السوفياتية في ساحة لوبيانكا قرب مقر جهاز الأمن الروسي الفدرالي (إف إس بي).

وظل الناس يتوافدون إلى هناك حتى خلال الليل، فيما تم نشر حافلتين لعناصر الشرطة في الموقع، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأوقف ما لا يقل عن 177 شخصا الجمعة والسبت خلال عدد من التجمعات المماثلة في مدن روسية، وفق تعداد لمنظمة “أو في دي إنفو” غير الحكومية الحقوقية.

وحذرت السلطات المواطنين من أي تظاهرات.