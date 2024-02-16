وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يلتقي وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره اللبناني

16 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب اليوم الجمعة على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

المصدر
كونا
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16 فبراير، 2024
0 29 أقل من دقيقة

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