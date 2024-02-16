وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره العراقي

التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين اليوم الجمعة على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة 162.