وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن

وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

16 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الجمعة على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها على مختلف الأصعدة كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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16 فبراير، 2024
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