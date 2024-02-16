وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو

وزير الخارجية الكويتي يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

16 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو اليوم الجمعة على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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16 فبراير، 2024
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