وكالة أمن بحري بريطانية: هجوم صاروخي يستهدف سفينة قبالة اليمن

أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن الجمعة، في ثاني حادث من هذا النوع يسجّل في غضون أقل من 24 ساعة.

وأفادت وكالة “العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة” أن سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية “تعرّضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها”.

وذكرت أن السلطات العسكرية تردّ فيما أكدت أن “الطاقم والسفينة بخير”.

وقالت شركة “أمبري” الأمنية أن ناقلة ترفع علم بنما كانت تبحر في شمال غرب المخا “شهدت انفجارا على مقربة منها وتعرّضت وفق التقارير إلى أضرار طفيفة”.

وذكرت “أمبري” أن “سفينة أخرى.. شمال شرق الناقلة شوهدت تغيّر مسارها إلى الميناء، بعيدا عن الناقلة”.

يهاجم الحوثيون المدعومون من إيران والذين لم يعلنوا بعد مسؤوليتهم عن ضربة الجمعة، حركة الملاحة البحرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر مؤكدين أن الهدف هو نصرة الشعب الفلسطيني في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل.

والخميس، أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) أن صاروخا أطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتّجاه “ناقلة بضائع مملوكة ومشغّلة من المملكة المتحدة وترفع علم باربادوس”.

وأعلن المتمرّدون الحوثيون لاحقا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.

ولم تسجّل السفينة وقوع أي إصابات رغم تعرّضها لأضرار طفيفة للغاية وواصلت رحلتها، بحسب ما أكدت “سنتكوم” الجمعة.

دفعت هجمات الحوثيين على طريق الشحن الرئيسي عبر الخليج عدن والبحر الأحمر القوات الأميركية والبريطانية للرد بعمليات قصف، وقع آخرها هذا الأسبوع.

والجمعة، أعلن الجيش الأميركي أنه نفّذ ضربتين على “ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن كانت معدّة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر”.

وقعت الضربات الخميس بين الساعة 15:10 و20:00 (12:00 ت غ و17:00 ت غ)، وفق سنتكوم.

وتؤثر هجمات الحوثيين على الملاحة وتسببت بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، ما أجبر كثيرين على تجنب هذا الطريق الحيوي الذي تمرّ عبره 12% من التجارة البحرية العالمية.