رئيس المجلس الأوروبي: النظام الروسي هو “المسؤول الوحيد” عن وفاة نافالني

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يعتبر “النظام الروسي المسؤول الوحيد” عن وفاة المعارض أليكسي نافالني الجمعة في سجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي حكما بالسجن مدة 19 عاما.

وكتب ميشال على موقع “إكس”، “ناضل أليكسي نافالني من أجل قيم الحرية والديمقراطية. ومن أجل مُثُله، قدم التضحية القصوى … أرسل تعازيَّ الصادقة إلى عائلته وإلى أولئك الذين يناضلون من أجل الديموقراطية في كل أنحاء العالم. المناضلون يموتون، لكن النضال من أجل الحرية لا يتوقف أبدًا”.