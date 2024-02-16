الاتحاد البرلماني العربي يدين استهداف الاحتلال للمدنيين جنوبي لبنان

دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة الاستهداف المتكرر الذي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان والذي ادى الى سقوط عدد من المواطنين المدنيين.

واستنكر الاتحاد البرلماني العربي في بيان محاولات الاحتلال الاسرائيلي “تقويض الأمن والاستقرار” في لبنان وانتهاك سيادته “بشكل يومي” داعيا الى ضرورة “كبح جماح آلة القتل الذي يمارسه الاحتلال وتجنيب المنطقة العربية مزيدا من الفوضى والقتل والدمار”.

وطالب الاسرة الدولية وجميع الأطراف الدولية الفاعلة والمعنية بإرساء قواعد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة العربية لتحمل مسؤولياتها القانونية محذرا من تداعيات “الاعمال العدائية والإرهابية” التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بشأن “جر المنطقة إلى أتون حرب مدمرة”.

وكان لبنان تقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي ضد الاحتلال الاسرائيلي عقب سلسلة اعتداءات نفذها الاول من امس الاربعاء في منطقتي النبطية والصوانة على “أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ الثامن من اكتوبر الماضي” وأدت الى سقوط عدد من القتلى من بينهم نساء واطفال.