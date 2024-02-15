وزير الصحة: الارتقاء بكفاءة الأطباء واطلاعهم على أحدث البروتوكولات من ركائز الاهتمام بالخدمات الصحية

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات الطبية وطرق التشخيص والعلاج الحديث والجراحات المتقدمة ما هو إلا ركيزة من ركائز الارتقاء بالخدمات الصحية.

وقال وزير الصحة في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر ال23 لطب وجراحة العيون الذي ينظمه مجلس أقسام العيون تحت عنوان (المستجدات حول طب وجراحة العيون) اليوم الخميس ان الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتخصص طب وجراحة العيون وذلك عن طريق التوسع في افتتاح أقسام العيون في المستشفيات التابعة للوزارة في كافة محافظات البلاد.

ولفت الى أن الهدف هو تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية ليصل عددها الى ستة أقسام وكذلك زيادة عيادات العيون التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث وصل عددها إلى 30 عيادة في 20 مركزا صحيا من إجمالي 114 مركزا صحيا.

وقال إن المؤتمر ما هو إلا شاهد على الدعم والأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لكافة اللقاءات والمؤتمرات الطبية في مختلف الاختصاصات وماهو الا تجسيد لسعي الوزارة الدؤوب لمواكبة التقدم المتسارع لكافة التخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي بين الكويت وأرقى المراكز الطبية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه قال رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الفودري ان المؤتمر يناقش أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون بمشاركة العديد من الخبراء من مختلف دول العالم فضلا عن مشاركة جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون والعربية ومنها الجمعية الرمدية المصرية.

وأوضح أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على العديد من المحاضرات والعروض المرئية والأوراق العلمية وورش العمل والدورات التدريبية حول كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون ومنها ورشة إصابات العين الطارئة وجراحة المياه البيضاء وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وحقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.

وذكر أن المؤتمر يتضمن ايضا دورات جراحية في المحاكاة الجراحية لجراحات العيون كما يتضمن تقديم أبحاث علمية حول مرض المياه الزرقاء (الجلوكوما) ومرض القرنية المخروطية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

وقال “نحن نسعى لوضع مؤتمر آلكويت ضمن الأجندة الإقليمية للمؤتمرات من خلال زيادة عدد الخبراء الأجانب وتغيير نظام عرض المحاضرات والذي سيكون لأول مرة في الكويت قاعة محاضرات واحدة تحتوي على قناتين سمعيتين بمحاضرين اثنين فى نفس التوقيت يتداولان تخصصات مختلفة في طب العيون”.

ولفت الى انه سيتم عرض فيديو توضيحي عن كافة خطط وانجازات أقسام العيون في وزارة الصحة خلال فعاليات المؤتمر منوها من جانب آخر بتأسيس الرابطة القطرية لطب العيون متقدما لها بالمباركة والتهئنة.