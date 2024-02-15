مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الخميس 15/2/2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: “استعرض مجلس الوزراء كتاب سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي رفعه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسبا بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7/2/2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة (54) من الدستور بأن (( الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس )) وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ مشيرا إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساسا للمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت الأوفياء على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية وذلك إيمانا وحرصا من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات رغبة منها لمستقبل مزدهر انطلاقا من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.

واستنادا إلى نص المادة (107) من الدستور وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.