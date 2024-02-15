قال المدير الإقليمي في KIB يعقوب أشكناني

KIB يعزّز الثقافة المالية بيّن روّاد مجمع مروج

15 فبراير، 2024
0 6 دقيقة واحدة

أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحاً في مجمع مروج لرفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى شريحة أوسع من أفراد المجتمع، كما عمل على تعريف زوّار المجمّع بخدمات البنك ومنتجاته وآخر عروضه المميّزة، وذلك ضمن جهوده المستمرّة في دعم حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية.

وبهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي في KIB، يعقوب أشكناني: “لقد حرص موظفو البنك على تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات المختلفة التي نوفّرها، وقدّموا لهم شرحاً وافياً حول حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطوّر المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الانتباه إلى محاولات الاحتيال المتزايدة التي يتعرّض لها العملاء في الآونة الأخيرة”.

وأوضح أن البنك يعمل على اختيار مواقع استراتيجية مميّزة، مثل مجمع مروج الذي يستقطب عدداً كبيراً من الزوار بشكل يومي، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف البنك في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق، وتفهّم الاحتياجات المصرفية المتنوّعة للعملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB ملتزم بدوره الريادي في توعية المجتمع بحقوقه وواجباته المالية والمصرفية، باعتبارها ركناً أساسياً ضمن برنامجه المتقدّم للمسؤولية الاجتماعية، إذ يحرص على إطلاق مبادرات نشر الثقافة المالية على نطاق كبير، إضافة إلى المشاركة بصورة مباشرة ومؤثرة في الفعاليات التي تحقق أهداف حملة “لنكن على دراية”.

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
15 فبراير، 2024
0 6 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.47 نقطة

15 فبراير، 2024

بنك برقان يجدّد تذكير عملائه بضرورة اتباع أفضل الممارسات المصرفية لتجنّب الاحتيال المالي

15 فبراير، 2024

السعودية تسجل عجزا بقيمة 22 مليار دولار في ميزانية 2023

14 فبراير، 2024

“زين” تحصد النصيب الأكبر من الجوائز بالدورة الـ 11 من “جائزة الكويت للإبداع”

14 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى