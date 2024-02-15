السكنية تستدعي 294 مواطنا لقرعة قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله للضاحية N4

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس استدعاء الدفعة ال15 للضاحية N4 من القسائم الحكومية بمشروع مدينة جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشمل 294 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 10 مايو 2005.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن توزيع البطاقات للقرعة سيكون يومي الأحد والاثنين المقبلين فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء المقبل ومن ثم إجراء القرعة يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان سيتم استبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأشارت المؤسسة إلى أن الراغبين بالتأجيل على دفعة قادمة ممن وردت أولويتهم في كشوف القرعة بمراجعة مبنى المؤسسة في مدى أقصاه الثلاثاء المقبل حتى الساعة 12 ظهرا على أن لا يقبل أي تأجيل بعد هذا التاريخ.