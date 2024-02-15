بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.47 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.47 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 47ر2 نقطة ليبلغ مستوى 73ر7333 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر319 مليون سهم عبر 16759 صفقة نقدية بقيمة 6ر69 مليون دينار (نحو 2ر212 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 72ر16 نقطة ليبلغ مستوى 69ر6007 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 18ر168 مليون سهم عبر 8568 صفقة نقدية بقيمة 9ر20 مليون دينار (نحو 7ر63 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 52ر1 نقطة ليبلغ مستوى 43ر8039 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 3ر151 مليون سهم عبر 8191 صفقة بقيمة 6ر48 مليون دينار (نحو 2ر148 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 98ر34 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5936 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 7ر133 مليون سهم عبر 6052 صفقة نقدية بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 8ر55 مليون دولار).

وكانت شركات (سنام) و(يوباك) و(أولى وقود) و(بيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(سنام) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(عمار) و(وثاق) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.