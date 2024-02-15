“الداخلية” تحذر من منتحلي صفة هيئات ووزارات الدولة الرسمية

حذرت وزارة الداخلية من عصابات تنتحل صفة مواقع هيئات ووزارات رسمية مستخدمين مواقع الكترونية عليها شعار الجهات الحكومية ويطلبون البيانات البنكية ثم يقومون بالنصب والاحتيال وسرقة الأموال الكترونيا.

وأهابت الوزارة بالاخوة المواطنين والمقيمين عند التعامل مع المواقع الالكترونية التأكد من انه الموقع الرسمي للجهة او الوزارة تجنبا لتعرضهم للسرقة أو الاستغلال.

وأكدت الوزارة أنه جار متابعة وتعقب تلك المواقع من الجهات المعنية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.