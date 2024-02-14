وزارة الخزانة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركة تابعة للمركزي الإيراني وكيانات أخرى

14 فبراير، 2024
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قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنها فرضت عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني وكيانين مقرهما الإمارات العربية المتحدة وكيان مقره تركيا وثلاثة أفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أمريكية.

وأعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أسماء الشركات والأفراد، وهي شركة إنفورماتكس سيرفيسز (آي.إس.سي) التابعة للبنك المركزي الإيراني ومقرها إيران، وشركة أدفانس بانكنج سولوشن تريدنج ومقرها الإمارات، وتعمل واجهة للشركة المذكورة سلفا، وشركة فريدم ستار جنرال تريدنج ومقرها الإمارات، وشركة تيد لتطوير خدمات التكنولوجيا والصناعة والتجارة ومقرها تركيا.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “لعب البنك المركزي الإيراني دورا حاسما في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني. وكلاهما يساهمان في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

المصدر
رويترز
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14 فبراير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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