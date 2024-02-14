المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف “التصعيد الخطير” في جنوب لبنان

14 فبراير، 2024
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أكّدت الأمم المتحدة الأربعاء ضرورة وقف “التصعيد الخطير” للعنف بين جيش الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد سلسلة غارات شنها الاحتلال وأدت الى مقتل أربعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “إن التصعيد الأخير هو بالفعل خطير ويجب أن يتوقف”.

ونوّه إلى أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان لاحظت “تحولًا في تبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال والمجموعات المسلحة في لبنان” شمل “استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق” الذي يفصل بين الأراضي المحتلة ولبنان.

المصدر
أ ف ب
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14 فبراير، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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