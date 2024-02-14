مركز جابر الثقافي يطلق النصف الثاني من موسمه متضمنا باقة من الفعاليات والحفلات تبدأ مساء اليوم

مركز جابر الثقافي يطلق النصف الثاني من موسمه متضمنا باقة من الفعاليات والحفلات تبدأ مساء اليوم

يطلق مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء اليوم الأربعاء فعاليات النصف الثاني من موسمه الثقافي متضمنا باقة من الحفلات والعروض ذات الإنتاجات الضخمة.

وتضيء مسارح المركز من جديد لتحتضن نجوما وجماهير من الكويت والوطن العربي والعالم ليستمتعوا بألوان من الفنون والثقافة من حفلات غنائية ومسرحيات وسينمائيات وكلاسيكيات وعروض محلية وعالمية إضافة إلى الندوات والملتقيات.

ومن الحفلات الغنائية ضمن جدول المركز سيكون الجمهور على موعد مساء اليوم مع صوت فلسطين اللامع الفنانة الشابة نادي البرغوثي في أمسية بعنوان (راجعين).

وسيستضيف المركز في 18 و19 فبراير الجاري (الأوركسترا الحضرمية) لتعزف أشهر الأغنيات والألحان اليمنية والخليجية التراثية والمعاصرة.

وفي 20 و 21 من الشهر الجاري يستقبل المسرح المفتوح في المركز الجمهور المحب للفنانة الراحلة عائشة المرطة في أمسية (هود الليل) ويقدمها الفنانون طارق الخريف ومحمد البكري وطارق سليمان.

وفي 22 فبراير الجاري ستطرب فرقة الرندي الجمهور في ساحة العلم وتعقبها فرقة للماص في 23 من الشهر نفسه على أن تقام يومي 25 و 26 احتفالية وطنية يقدمها الحرس الوطني.

وفي المسرح المفتوح سيكون الجمهور على موعد مع جلسة غنائية مع العماري والماص وذلك 27 فبراير الجاري.

وما بين 28 فبراير والأول من مارس ينظم المركز فعالية مميزة بعنوان (قريش) ليستعرض ذكريات رمضان عبر السنين في عمل موسيقي غنائي باهر.

وفي 13 و 14 أبريل المقبل سنكون على موعد مع مختارات من الأغنيات الكويتية والخليجية والعربية بأداء المجموعة في أمسية بعنوان (ميدلي).

وتحتضن قاعة الشيخ جابر العلي في 17 أبريل حفل (هنا القاهرة) في أمسية غنائية مع روائع الإذاعة المصرية وكبار مطربيها.

كما ينظم المركز مسرحية دمى شيقة للصغار والكبار بعنوان (مسرحية الطباخين) عن قصة الكاتبة هدى الشوا وإخراج فرح الحجلي في الفترة ما بين 24 و27 أبريل.

وفي شهر مايو ينظم المركز ثلاث فعاليات شيقة أولها استعراض موسيقي غنائي كويتي المحتوى وعالمي المستوى بعنوان (يالله خلنا نروح عالم عبدالحسين) من 1 حتى 4 مايو.

وفي الفترة ما بين 22 و24 مايو سيكون اللقاء مجددا مع كورال الشباب المصري المتحمس (روح الشرق) وفي 29 و 30 مايو ستكون المسرحية الغنائية (أم كلثوم.. مع مروة ناجي).

وفي يونيو شهر الختام يسدل المركز ستاره على موسمه الثقافي بفعاليتين غنائيتين ففي 25 يونيو سيكون حفل (100 عام من الأغنية الكويتية) وفي 27 يونيو حفل (ليل المنامة).