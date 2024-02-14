نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

وزير الدفاع يحيل شبهات جرائم تمس المال العام و غسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام

14 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام استناداً على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2023/830).

وذلك يأتي استكمالاً لقضايا الإعتداء علي المال العام والتي بدآها المغفور له الشيخ/ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزراة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
14 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مركز جابر الثقافي يطلق النصف الثاني من موسمه متضمنا باقة من الفعاليات والحفلات تبدأ مساء اليوم

14 فبراير، 2024

الأرصاد الجوية: فرصة لأمطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق

14 فبراير، 2024

بلدية الكويت: خطة ميدانية شاملة بمناسبة العيد الوطني الـ63 والذكرى الـ33 لعيد التحرير

14 فبراير، 2024

الهلال الأحمر الكويتي تطلق حملة “رمضان الخير” السنوية في 13 دولة حول العالم

14 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى