السعودية تسجل عجزا بقيمة 22 مليار دولار في ميزانية 2023

سجلت السعودية عجزا ماليا بلغ 80.9 مليار ريال (21.57 مليار دولار) في 2023، وهو عجز يقل بشكل طفيف عن التقديرات الحكومية، وذلك بعد زيادة إجمالي الإنفاق 11 بالمئة عن العام السابق وانخفاض عائدات النفط.

سجل أكبر مصدر للنفط في العالم فائضا بنحو 30 مليار دولار في 2022 مع ارتفاع أسعار الخام، لكن الخفض المتعاقب في الإنتاج في معظم فترات العام الماضي والعودة إلى أسعار أقل تسببا في بطء حاد في النمو وأعادا الميزانية إلى تسجيل عجز.

وأشارت تقديرات الحكومة إلى عجز 82 مليار ريال في بيان ميزانيتها في ديسمبر كانون الأول وتوقعت أيضا عجزا 79 مليار ريال في 2024.

وأفادت بيانات وزارة المالية اليوم الأربعاء بأن إجمالي الإنفاق ارتفع 11 بالمئة عن العام السابق إلى 1.29 تريليون ريال في 2023 مع ارتفاع 30 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي المعني بالبنية التحتية وأصول مادية أخرى.

وانخفضت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 1.2 تريليون ريال مع انخفاض 12 بالمئة في إيرادات النفط مقابل ارتفاع 11 بالمئة في إيرادات الموارد غير النفطية.

السعودية في خضم تنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي تحمل اسم رؤية 2030 وتضع تنمية القطاع الخاص والنمو غير النفطي في قلب برنامجها للتنمية في المستقبل.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية شكلت نحو 40 بالمئة من إجمالي إيرادات العام الماضي.

وفي الربع الرابع من العام، بلغ عجز الموازنة 37 مليار ريال انخفاضا من عجز 45.7 مليار ريال قبل عام، لكنه أعلى قليلا مما كان عليه في الربع الثالث.

وقفزت إيرادات النفط 28 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما عزز إجمالي الإيرادات 13 لتبلغ 358 مليار ريال. وزاد الإنفاق أيضا في تسعة بالمئة فصليا إلى 395 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، وبزيادة 100 مليار ريال تقريبا عن الربع الثالث، بسبب قفزة 45 بالمئة في النفقات الرأسمالية.

وقاد قطاع النفط انكماش اقتصاد السعودية 0.9 بالمئة في 2023، رغم نمو الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.

واستفادت المملكة بالفعل من أسواق الديون التي حصلت منها على 12 مليار دولار هذا العام للمساعدة في سد عجز الموازنة مع تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.

وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ 1.05 تريليون ريال في نهاية 2023.