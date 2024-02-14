الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس والإدارة الامريكية والأشقاء العرب اليوم الأربعاء بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع وقوع المزيد من الضحايا والمعاناة والتشريد لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عباس في تصريح نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) “نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تحمد عقباها ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948 ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا.”

كما طالب الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.

وأضاف “أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميا إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس وغير ذلك من تصعيد خطر لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني”.

وأكد ضرورة تحمل الجميع مسؤولية وضع أي عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة لأن الأمور لم تعد تحتمل وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية.

وأعرب عباس عن رغبته الشديدة “في حماية شعبنا من تداعيات أية كارثة خطرة ستقع عليه لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية من خلال وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.”

وختم عباس حديثه قائلا “مرة أخرى نطالب الجميع وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا وإزالة العقبات كافة”.