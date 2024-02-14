بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 18.93 نقطة

14 فبراير، 2024
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 93ر18 نقطة ليبلغ مستوى 26ر7331 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر267 مليون سهم عبر 14546 صفقة نقدية بقيمة 2ر82 مليون دينار (نحو 7ر250 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر9 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5990 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 2ر130 مليون سهم عبر 6897 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار (نحو 5ر47 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 04ر28 نقطة ليبلغ مستوى 95ر8040 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 4ر137 مليون سهم عبر 7649 صفقة بقيمة 6ر66 مليون دينار (نحو 13ر203 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 62ر2 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5901 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 في المئة من خلال تداول 9ر101 مليون سهم عبر 4410 صفقة نقدية بقيمة 4ر13 مليون دينار (نحو 87ر40 مليون دولار).

وكانت شركات (الإماراتية) و(الأولى) و(المساكن) و(دبي الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(وطني) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(وثاق) و(النخيل) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.

المصدر
كونا
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14 فبراير، 2024
0 32 دقيقة واحدة

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