بنك بوبيان يعقد شراكة استراتيجية مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتبني برنامج شامل للتغيير والتطور المستمر

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحقيق المرونة المؤسسية وخلق بيئة محفزة للابداع لخلق برنامج شامل يسعى لاعادة صياغة الدور الاستراتيجي والنموذج التشغيلي للمجلس من خلال اعتماد برنامج إدارة التغيير بمنهجية Lean Management (الإدارة الرشيقة) استعداداً لمرحلة جديدة من إعادة هيكلة القطاع العام.

ووقع اتفاقية التعاون كُلاً من الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري، والأمين العام العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد خالد الجسار، بحضور مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان وعدد من ممثلي بوبيان والمجلس الوطني.

وبهذه المناسبة قال الحسينان “سعدنا كثيراً بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كونها تُعد خطوة هامة في استراتيجية بوبيان الهادفة إلى تعزيز الرؤية المشتركة مع القطاع العام والمساهمة إيجابياً في التحوّل الإستراتيجي للتنمية المستدامة في المجلس بشكل خاص وذلك من خلال برنامج إدارة التغيير الذي يتميز به بنك بوبيان بهدف إحداث تأثير إيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها”.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي لتُشكل حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لوضع استراتيجيات وأهداف تُسهم في تحقيق المرونة المؤسسية وخلق بيئة محفزة للإبداع من خلال برنامج التغيير و التطور المستمر الذي يتميز بتطبيقه بنك بوبيان بما يدعم منهجية التغيير لتعزيز القدرة المؤسسية للارتقاء بالمشهد الثقافي في الكويت.

وأضاف إن اختيار المجلس لبنك بوبيان والتعاون معه يأتي كونه البنك الرائد في تبني حلول تطوير آليه العمل وتسريعها من خلال تناول أفضل معايير وأدوات الابداع والابتكار لرفع مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بجانب ضبط جودة الخدمة مشيراً الى ان فريق عمل متكامل من المختصين في إدارة التطوير المستمر بالبنك سيتولون لمدة تُقارب العام الإشراف على متابعة المبادرات والمشاريع ومشاركتهم بعض الخبرات بجانب التنسيق والمتابعة مع الإداريين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فيما يتعلق بمراحل تطوير تلك المبادرات ومستجداتها

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد خالد الجسار أن التعاون مع بنك بوبيان من خلال برنامج إدارة التغيير والتطوير جاء بتوجيهات من معالي وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني عبدالرحمن المطيري بهدف تعزيز الشراكات الهادفة إلى صياغة الدور الإستراتيجي للثقافة والنموذج التشغيلي في العملية التنموية و لضمان الاتنقال نحو مؤسسة أكثر منهجية والتزاماً بمعايير التغيير المؤسسي بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية الثقافية.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي للاستفادة من خبرة بوبيان الرائدة في تصميم وتنفيذ برنامج التغيير والتطوير Lean Management (الإدارة الرشيقة) من خلال تناول أفضل أساليب التطوير والتحول المؤسسي وضرورة تطوير القدرة على رفع مستوى الأداء، والتركيز على الدور المحوري لكل موظف لتطوير بيئة العمل ككل.

في سياق متصل أوضح الحسينان أن دور بوبيان في الاتفاقية يستند على تقديم مجموعة من الاكاديميات المعتمدة ودورات تدريبية لموظفي المجلس الوطني لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتطبيق منهجية التغيير والتطوير وإيجاد حلول واستراتيجيات مبتكرة بشكل فعال وإيجابي يساهم في تطوير آلية العمل وتسريعها.

وتعتبر منهجيةLean Management (الإدارة الرشيقة) منهجية عالمية تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها و تقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر و التركيز على العملاء و الجودة المقدمة للخدمات و المنتجات.