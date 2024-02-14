سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يتسلم من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال هيئة “نزاهة” ويقدم إقرارا بذمته المالية

14 فبراير، 2024
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التقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم في مقر الهيئة حيث تسلم سموه نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة.

وقدم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للهيئة إقرارا بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حفظ أموال الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع.

المصدر
كونا
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14 فبراير، 2024
0 8 أقل من دقيقة

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