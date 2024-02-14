كوريا الشمالية تطلق صواريخ جديدة

أطلقت كوريا الشمالية مجدّداً صواريخ كروز على بحر اليابان الأربعاء، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، وسط حدة متزايدة في خطاب الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إنّ “قواتنا رصدت قرابة الساعة 09:00 (00:00 ت غ) من صباح اليوم صواريخ كروز عدّة غير محدّدة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وتجري أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلاً مفصلاً” لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.

وأضافت أنّها “تعزّز المراقبة واليقظة وتراقب من كثب أيّ إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية”.

وأعلنت كوريا الشمالية المسلّحة نووياً هذا العام، أنّ سيول “عدوها الرئيسي” وأغلقت وكالات مخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، كما هددت بالحرب في حال حصول أدنى انتهاك لأراضيها.

كذلك، ضاعفت بيونغ يانغ اختبارات المعدّات العسكرية، بما في ذلك اختبار ما وصفته بأنه “نظام أسلحة نووية تحت سطح البحر” وصاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

وأعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها اختبرت نظاماً جديداً لقاذفة صواريخ متعدّدة من شأنها أن تؤدّي إلى “تغيير نوعي” في إمكاناتها الدفاعية.

وأطلق الجيش الكوري الشمالي هذا العام سلسلة من صواريخ كروز، وهو نوع من الأسلحة يمكن أن توفّره كوريا الشمالية لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، بحسب محلّلين.

وعزّزت بيونغ يانغ وموسكو العلاقات بينهما، وفي أيلول/سبتمبر، قام الزعيم كيم جونغ أون برحلة نادرة إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وتؤكد سيول وواشنطن أنّ بيونغ يانغ ترسل أسلحة إلى موسكو رغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، في مقابل الحصول على الأرجح على المساعدة الفنية لبرنامجها للتجسّس عبر الأقمار الصناعية.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وقال آهن تشان إيل وهو معارض تحوّل إلى باحث يرأس المعهد العالمي للدراسات الكورية الشمالية “يُعتقد بأنّ كوريا الشمالية صدّرت كميات كبيرة من قاذفات الصواريخ المتعدّدة إلى روسيا العام الماضي”.

وأشار إلى أنّه من المحتمل أن تشوب بعض هذه الأسلحة مشاكل في الجودة، مضيفاً أنّ الاختبارات الأخيرة قد تكون “خطوات لحلّ المشكلة”.

“القضاء” على كوريا الجنوبية

قال الزعيم الكوري الشمالي إنّ بيونغ يانغ لن تتردد في “القضاء” على كوريا الجنوبية إذا تعرّضت بلاده لهجوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة، فيما العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها.

في كانون الثاني/يناير، أطلقت كوريا الشمالية حوالى 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين محاذيتين لكوريا الجنوبية، ممّا دفع الجنوب إلى إجراء تدريب بالذخيرة الحية وإصدار أوامر بإجلاء السكان.

بدوره، تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي الرد بحزم في حال شنّت بيونغ يانغ هجوماً، داعياً جيشه إلى “تطبيق مبدأ التعامل أولاً ثمّ الإبلاغ، والرد بشكل حاسم وكثيف وبدون تردّد لتدمير إرادة العدو بالكامل”.

وعزّز يون التعاون في المجال الدفاعي مع الولايات المتحدة واليابان، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2022، بما في ذلك من خلال التدريبات المشتركة الموسّعة، لمواجهة التهديدات المتزايدة من بيونغ يانغ.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد تكثّف كوريا الشمالية استفزازاتها للاستفادة من حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، حسبما أفاد في تقرير للباحث في معهد سيجونغ، تشيونغ سيونغ تشانغ.

وقال إنّ كوريا الشمالية يمكن أن “تشنّ هجمات على جزر بينجنيونغ وديتشونغ وسوتشيونغ (الكورية الجنوبية) مستندة إلى ثقتها في تطور قدراتها النووية والصاروخية”. وهذه الجزر الثلاث في البحر الأصفر قريبة جداً من الساحل الكوري الشمالي.

من جهة أخرى، تقرّبت بيونغ يانغ من موسكو في مجالات أخرى غير الدفاع. فقد وصلت مجموعة من السياح الروس، وهي أول مجموعة معروفة من الأجانب تزور كوريا الشمالية منذ إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19، إلى الشمال الجمعة في زيارة تستمر أربعة أيام.

والعام الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الذي كان قد زار بيونغ يانغ أيضاً، أنّه بالإمكان التوصية بكوريا الشمالية كوجهة سياحية للروس، بينما أصبح سفر هؤلاء إلى أوروبا وأميركا الشمالية أكثر تعقيداً، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.