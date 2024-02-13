المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر

وزارة الدفاع: أمن وسلامة سمو الأمير والمواطنين أولى أوليات القوات المسلحة

13 فبراير، 2024
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صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر إن أمن وسلامة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين، هو ما أقسمنا عليه وتعتبر أولى أولويات القوات المسلحة، ولا مجال في التشكيك بحرص سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على أمن وسلامة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين ومنتسبي القوات المسلحة. وتحت شعارنا في القوات المسلحة (الله، الوطن، الأمير) وهذا قسم عظيم.

وأضاف أن رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها من كافة الصنوف عامة وطياري القوة الجوية الذين هم أحد مكونات القوات المسلحة. ولا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة.

وسيتم الإجابة عن الأسئلة التي قدمت من قبل عضو مجلس الأمة النائب الفاضل حمد محمد المدلج بكل شفافية في حال ورودها إلينا بشكل رسمي، وفق النظم واللوائح المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.

المصدر
الجيش الكويتي
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13 فبراير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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