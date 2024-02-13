تسعة أشخاص على الأقل محاصرون في منجم في تركيا بعد انزلاق للتربة

تسعة أشخاص على الأقل محاصرون في منجم في تركيا بعد انزلاق للتربة

تسبب انزلاق للتربة في محاصرة تسعة عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزينجان في شرق تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها الثلاثاء، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ جارية.

وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة “إن تي في” التركية الخاصة أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.

وأكد وزير الداخلية علي يرليكايا أنه ليست هناك معلومات أولية عن العمال.

ووقع انزلاق التربة قرابة الساعة 14:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ) قرب منطقة إيليتش في مقاطعة ارزينجان.

وقالت “أناغولد”، وهي شركة خاصة تدير المنجم إنها تعمل على الحد من تبعات هذا الحادث “المؤلم”.

وأضافت في بيان “سنحشد كل مواردنا من أجل معرفة أسباب هذا الحادث”.

وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا.

وأدى انفجار غاز الميثان في منجم فحم شمال غرب تركيا إلى مقتل 42 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.