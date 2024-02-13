نائب وزير الخارجية: دولة الكويت تعتز بالروابط التاريخية التي تجمعها مع المملكة المتحدة

أعرب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن اعتزاز دولة الكويت بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تنمية وتوطيد التعاون والتنسيق بما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح للشيخ جراح الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع الوزاري للدورة العشرين لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية الذي عقد في وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء برئاسته عن الجانب الكويتي وعن الجانب البريطاني وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد.

وقال الشيخ جراح الصباح إن اتفاق الجانبين على اعتبار عام 2024 عام الشراكة الكويتية البريطانية بمناسبة مرور 125 عاما منذ توقيع الاتفاقية الانجلو كويتية في عام 1899 يضفي طابعا خاصا على اللقاءات التي تجمع بين الجانبين لا سيما أعمال مجموعة التوجيه المشتركة التي لها دور بناء ومهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتحويل ما تم الاتفاق عليه الى واقع يحقق مصلحة البلدين الصديقين.

وأوضح أن الجانبين ناقشا خلال الأيام الماضية عبر مجموعات العمل عدة مواضيع هامة للبلدين شملت مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمني والصحي والثقافي والعلمي والقضائي والامن السيبراني والتعاون الانمائي مشيدا بالتقدم المنجز بين الجانبين في هذه المجالات.

وأعرب عن تطلعه للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقدها خلال العام الجاري والتي ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وعبر عن ترحيب دولة الكويت بإطلاق الجانب البريطاني لنظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) خلال شهر فبراير الجاري والذي سيسهل وصول المواطنين الكويتيين للمملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى.