سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر لأخيه ملك البحرين

13 فبراير، 2024
0 31 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة هذا نصها:

“حضرة صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،

يطيب لنا ونحن نغادر مملكة البحرين الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لجلالتكم عن أعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان والعرفان لما لقيناه وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة النابعة من سجاياكم المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية الوطيدة ووشائج المودة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وفي هذا الصدد نود أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها بلدكم الشقيق مؤكدين حرصنا على التعاون المثمر البناء الذي يعود نفعه على بلدينا الشقيقين وشعبينا الكريمين.

كما أود أن أعبر لجلالتكم عن عميق شكري وبالغ امتناني بتقليدي (قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة) مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه البادرة الأخوية الكريمة من لدن جلالتكم والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.

وندعو الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على مملكة البحرين الشقيقة في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار.

وتقبلوا جلالتكم خالص التقدي ،،،”.

المصدر
كونا
الوسوم
13 فبراير، 2024
0 31 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سفير دولة الكويت لدى السعودية وأمير منطقة الرياض يبحثان العلاقات الثنائية

13 فبراير، 2024

نائب وزير الخارجية: دولة الكويت تعتز بالروابط التاريخية التي تجمعها مع المملكة المتحدة

13 فبراير، 2024

ملك البحرين يقلد سمو أمير البلاد قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة

13 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد وملك البحرين يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ومملكة البحرين

13 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى