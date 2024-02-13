سمو أمير البلاد وملك البحرين يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ومملكة البحرين

عقدت بقصر الصخير ظهر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الجانب البحريني.

هذا وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الاخوية الوثيقة المتميزة التي تربط دولة الكويت ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الاخوة الراسخة والصلات المتينة ووشائج القربي والمحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الامور في ضوء مستجدات الاحداث والتطورات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.

وهنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أخاه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة بالذكرى الثالثة والعشرين لميثاق العمل الوطني سائلا المولى تعالى أن يديم على المملكة وشعبها العزيز التطور والرخاء تحت قيادة أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وساد جلسة المباحثات جو ودي جسد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله ورعاه.