سفير البحرين لدى البلاد: زيارة سمو أمير الكويت إلى المملكة تعبير عن صور المحبة المتواصلة

سفير البحرين لدى البلاد: زيارة سمو أمير الكويت إلى المملكة تعبير عن صور المحبة المتواصلة

أكد سفير مملكة البحرين لدى البلاد صلاح علي المالكي اليوم الاثنين أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه والوفد الرفيع المستوى إلى مملكة البحرين ولقائه مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وقال السفير المالكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الزيارة المهمة هي استمرار لزيارات قيادة الأسرتين الكريمتين عبر الازمنة والعصور وتعبير عن صور المحبة المتواصلة وتوطيد لوشائج القربى والأخوة التاريخية الراسخة والصلات المتينة وهي بلا شك ستعزز مزيدا من اواصر التلاحم والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تتصف بها العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات وتوحيد الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين بعد تقلده مسند الإمارة لتكون مملكة البحرين ضمن قائمة أولى زيارات الدولة التي يقوم بها سموه للمنطقة مما يؤكد مكانة مملكة البحرين الخاصة عند سموه حفظه الله ورعاه.

واختتم السفير المالكي تصريحه مرحبا بضيف البحرين الكبير “ضيفا وأخا كريما عند أخيه صاحب الجلالة الملك المعظم في رحاب مملكة البحرين وشعب البحرين الذي يكن لدولة الكويت قيادة وشعبا كل الاحترام والتقدير”.