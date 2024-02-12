بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 26.30 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 26.30 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 30ر26 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7360 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر245 مليون سهم عبر 17650 صفقة نقدية بقيمة 5ر66 مليون دينار (نحو 8ر202 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63ر46 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5990 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 78ر0 في المئة من خلال تداول 6ر118 مليون سهم عبر 8482 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار (نحو 9ر46 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 46ر21 نقطة ليبلغ مستوى 57ر8079 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 5ر126 مليون سهم عبر 9168 صفقة بقيمة 51 مليون دينار (نحو 5ر155 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 65ر35 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5911 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة من خلال تداول 8ر71 مليون سهم عبر 4212 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار (نحو 16ر34 مليون دولار).

وكانت شركات (النخيل) و(وثاق) و(أرجان) و(أركان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(إيفا) و(استثمارات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(أولى تكافل) و(الأولى) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.