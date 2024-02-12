Nomo وGreat Portland يستضيفان المطور العقاري البريطاني “Barratt London” 

في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة Great Portland العقارية، أعلن بنك Nomo (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) عن استضافة المطور العقاري البريطاني “Barratt London” في خطوة تُعد إضافة جديدة لتطوير سلسلة الحلول الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المبتكرة لـ Nomo وإحداث نقلة نوعية في عالم امتلاك العقارات في المملكة المتحدة.

وسوف يعقد اللقاء التعريفي في 13 فبراير الجاري في برج كيبكو (Chairman Club)، لعرض أهم المشاريع العقارية لشركة “Barratt London” في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة، بحضور مجموعة من عملاء Nomo و Great Portland من الأفراد والمستثمرين الراغبين في التعرف على الفرص العقارية والاستثمارية الحصرية والاستفادة من أفضل قيمة استثمارية عالية الجدوى وأنسب الحلول التمويلية العقارية.

وقال نائب المدير العام في بنك بوبيان صالح المنصور تعليقاً على ذلك “نسعى دائماً لأن نكون الأقرب إلى عملائنا وذلك من خلال تسخير ما يمتكله Nomo من سلسلة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والعقارية والاستثمارية في متناولهم بسهولة والوصول معهم إلى تجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحقيق أعلى مستويات الحماية والأمان للعملاء”.

وأضاف أن اللقاء التعريفي المرتقب مع شركة Barratt London المطور العقاري المعروف في بريطانيا بالتعاون مع Great Portland جاء بعد بحث وتحليل لآراء وتوجهات العملاء بغرض التعريف بمشاريع جديدة تلبي احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يُرسخ حرصنا على ضرورة تقديم تجربة تمويل حصرية تتماشى مع النمو المتصاعد للاستثمار العقاري كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم.

وأوضح المنصور أن تنظيم مثل هذه اللقاءات من شأنه خلق قناة تواصل مباشرة مع عملائنا في Nomo تتيح لهم التعرف على ما نقدمه من خدمات تمويلية واستثمارية عقارية بمزايا تنافسية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة ومزودة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

من جانبه قال الشريك الإداري لشركة Great Portland عبداللطيف بسيسو أنه من المعروف الآن أن امتلاك عقار في المملكة المتحدة أصبح إحدى أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للأفراد وأيضاً للمستثمرين، ومن خلال خبرة Great Portland ومعرفته بأساسات الاستثمار العقاري في لندن يأتي دورنا لنقدم لعملائنا فرصاً استثمارية مبنية على أسس واقعية بعد إجراء دراسات وتحليلات معتمدة للسوق العقاري ومن ثم الحصول على أنسب الخيارات لتحقيق الاستفادة القصوى للمالك.

وأوضح أن اللقاء التعريفي يُعد انطلاقه تعريفيه للعملاء المهتمين وربطهم بصورة مباشرة مع أهم المطورين العقاريين والمستشارين القانونيين المتخصصين مثل المطور العقاري Barratt London، ليتضمن اللقاء عرض أهم مشروعين سكنيين بمناطق مختلفة في العاصمة البريطانية لندن بمواصفاتها التفصيلية، إضافة إلى الإجابة على كافة استفساراتهم المتعلقة بالتمويل وغيرها لتقديم مستويات عالية من الخدمة والمرونة.

وأضاف “إن من خلال شراكتنا مع بنك Nomo استطعنا تقديم نموذج استثنائي يمثل أحد الحلول التمويلية العقارية المبتكرة لقاعدة العملاء المتنامية في الكويت والشرق الأوسط لنبدأ معهم البحث على العقار المناسب سواء سكني أو استثماري وصولاً إلى استلامه وتجهيزه بالإضافة إلى تسهيل خدمة إعادة البيع وغيرها من الخدمات الأخرى مع الالتزام بتوفير أعلى مستويات الحماية والأمن وتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالتعاقدات والإجراءات النهائية.

يُذكر أن منتج التمويل العقاري من بنك Nomo متاح لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الراغبين في الحصول على عقار في المملكة المتحدة من خلال فتح حساب مصرفي في الممكلة المتحدة عبر تطبيق Nomo، ومن ثم التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق، كذلك يمكن الاستفادة من سلسلة الحلول والخدمات المتاحة عبر التطبيق.