البرلمان العربي يشيد بالسياسة الكويتية في الدفاع عن القضايا العربية منها القضية الفلسطينية

البرلمان العربي يشيد بالسياسة الكويتية في الدفاع عن القضايا العربية منها القضية الفلسطينية

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأحد بالسياسة الكويتية بقيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معربا عن التقدير الكبير لجهود سموه البناءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسط تفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري بمقر مندوبية دولة الكويت في القاهرة.

وقال السفير طلال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان العسومي أكد خلال اللقاء أهمية دور دولة الكويت في المحافل العربية والإقليمية والدولية لدعم فلسطين وكذلك دورها المحوري في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وأشاد بإسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية مؤكدا أن جهود البرلمان ساهمت كثيرا في التنسيق والتعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية.

واضاف السفير ان اللقاء تطرق الى بحث التعاون بين الجانبين في مسائل محل اهتمام مشترك وقضايا ومستجدات الأوضاع على الساحة العربية.