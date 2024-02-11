الدوري الإنكليزي: أرسنال يسحق وست هام 6-0 ويشدد الخناق على ليفربول ويونايتد يواصل انتصاراته

اكتسح أرسنال مضيفه وست هام 6-0 في دربي لندن الأحد ضمن المرحلة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز، معززاً موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني ونقطتين عن ليفربول المتصدّر، فيما واصل مانشستر يونايتد انتصاراته بفوز قاتل على حساب مضيفه أستون فيلا 2-1.

وحقق “المدفعجية” فوزهم الرابع توالياً بعد انتصارٍ مهمٍ على ليفربول تحديداً 3-1 في المرحلة الماضية، وقبله نوتنغهام فوريست (2-1) وكريستال بالاس (5-0).

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من الفرنسي وليام صليبا (32)، بوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63)، البرازيلي غابريال (44)، البلجيكي لياندرو تروسار (45+2) وديكلان رايس (66).

وهذا الفوز الأكبر الذي يحققه أرسنال خارج ملعبه ضمن الدوري منذ عام 1935 (7-1 على أستون فيلا)، وثأر لسقوطه على ملعبه أمام جاره 0-2 في المرحلة التاسع عشرة في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال “شعرت أن الفريق يمتلك الرغبة الصحيحة (بالفوز)، مباشرةً بعد ليفربول، لأن (اللاعبين) كانوا يريدون ردّ الاعتبار بعد الخسارة أمام وست هام في ملعب الإمارات”.

وأضاف “إذا كنت تريد اعتلاء الصدارة، سيتوجّب علينا أن نلعب بنسقٍ ثابت، وهذا ما فعلناه اليوم بالتأكيد”.

في المقابل، هذه الخسارة الأكبر أيضاً لوست هام على أرضه في تاريخ اللقاءات مع غريمه.

وتكبّد وست هام خسارته الثانية توالياً في سلسلةٍ من سبع مبارياتٍ متتالية ضمن جميع المسابقات لم يذق طعم الفوز فيها، وتجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وقال مدرب الفريق، الاسكتلندي ديفيد مويس “بدأوا (أرسنال) المباراة بطريقةٍ مذهلة، دعونا لا نخدع أنفسنا، لا يتعلّق الأمر بالأهداف الأربعة التي سُجّلت في 15 دقيقة”.

وتابع “لست معتاداً على أن يتكبّد فريقي الأهداف بهذه الطريقة”.

واقترب تروسار من افتتاح التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة تألّق الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بإبعادها (23).

واستغل قطب الدفاع صليبا ركنية نفذها قائد ولاعب وسط وست هام السابق رايس فسجّل برأسه الهدف الأوّل (32).

وأهدر ساكا فرصة كبيرة لإضافة هدفٍ ثانٍ برأسيّةٍ مرّت إلى جوار القائم الأيمن (35)، قبل أن يتحصّل بنفسه على ركلة جزاء بعد إعاقةٍ من أريولا فسجّل ثاني أهداف فريقه والتاسع له في الدوري هذا الموسم (41).

وواصل “المدفعجية” ضغطهم وتمكّنوا من كرةٍ ثابتةٍ ثالثة من تسجيل الهدف الثالث عبر قطب الدفاع الثاني غابريال برأسية بعد عرضية من رايس (44).

وهذه المرة الأولى التي يصنع فيها رايس هدفين في مباراة واحدة ضمن الدوري، علماً أنه لعب 204 مباريات بقميص “المطارق”.

ودوّن تروسار اسمه في قائمة المسجّلين بهدفٍ جميل بعد هجمةٍ منسّقة وصلت إلى القائد النروجي مارتن أوديغارد الذي لعبها إلى البلجيكي ووضعها الأخير في سقف الزاوية اليسرى للمرمى (45+2).

وقبل نهاية الشوط الأوّل، غادر مئات مشجّعي وست هام الملعب غضبا من النتيجة الكبيرة والأداء الهزيل.

وأجرى مويس تبديلين بداية الشوط الثاني بغيّة تنشيط صفوف فريقه، لكن ساكا أنهى أي أملٍ لأصحاب الأرض بالعودة مسجّلاً الخامس مستغلاً تمريرة من أوديغارد (63).

وتواصل انهيار وست هام حين سجّل رايس هدفاً سادساً هو الثالث له في الدوري مع فريقه الجديد (66) رافضاً الاحتفال.

ماكتوميناي على الموعد مجدداً

وقاد الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي فريقه يونايتد إلى التغلّب على أستون فيلا 2-1.

وسجّل لاعب الوسط البديل هدف الفوز في الدقيقة 86 رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وهذه المباراة الثالثة توالياً التي يُساهم فيها الاسكتلندي بتسجيل الأهداف بعدما صنع تمريرة حاسمة للأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو أمام وست هام (3-0) وسجل هدفاً في الفوز على ولفرهامبتون (4-3).

وحقّق فريق “الشياطين الحمر” الفوز الرابع توالياً في جميع المسابقات والخامس في المباريات الست الأخيرة (تعادل مع ضيفه توتنهام 2-2 في المرحلة 21)، صاعداً إلى المركز السادس بـ41 وبفارق 5 نقاط عن فيلا الخامس.

وافتتح الدنماركي راسموس هويلوند التسجيل بتسديدة سهلة أمام المرمى بعدما وصلته كرة رأسية من هاري ماغواير الذي قفز فوق المدافعين اثر ركلة ركنيّة (17).

وكاد الاسكتلندي جون مكغين أن يُعادل النتيجة بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء تصدّى لها الحارس الكاميروني أندري أونانا (23).

وعاد أونانا للدفاع عن مرماه مجدداً بتصديّه لتسديدةٍ من أولي واتكينز اثر تمريرة من مكغين نفسه (24)، ثم واصل الكاميروني تألّقه مانعاً واتكينز من التسجيل مطلع الشوط الثاني (48).

وفكّ البرازيلي دوغلاس لويز شيفرة حارس المرمى حين سجّل التعادل إثر تمريرةٍ من البديل الفرنسي موسى ديابي بعد دقيقتين على دخوله (67).

وكاد غارناتشو أن يُعيد التقدّم لـ”الشياطين الحمر” لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر (71).

وبعد 11 دقيقةٍ على دخوله، سجّل ماكتوميناي هدف الفوز برأسية متابعاً عرضية من البرتغالي ديوغو دالوت (86).

وتُختتم المرحلة الاثنين بلقاء كريستال بالاس (15) وتشلسي (11).