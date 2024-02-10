سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهئنة الى أمير قطر بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا AFC قطر 2023م.

مشيدا سموه رعاه الله بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة وبالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب القطري الذي أهله للفوز بهذه البطولة مؤكدا سموه حفظه الله بأن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع.

كما عبر سموه حفظه الله عن بالغ سروره بالنجاح الباهر والاستثنائي لهذه البطولة والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024م بكل جدارة واقتدار وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مشيدا سموه رعاه الله بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وامكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع.

سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة.