الرباع السوري معن أسعد

الرباع السوري معن أسعد يحرز ذهبية آسيا ويتأهل إلى أولمبياد باريس

10 فبراير، 2024
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تأهل الرباع السوري معن أسعد إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه السبت بذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال لوزن 109 كلغ التي اقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ونال أسعد (30 عاماً) ذهبية النتر برفعه 252 كلغ وفضية الخطف برفع 192 كلغ، وذهبية المجموعة 444 كلغ، محطماً الرقم القياسي الآسيوي.

وهذا لقب أول بطولة آسيوية في مسيرة أسعد، المتوّج بذهبيات سابقاً في دورة الألعاب العربية وألعاب البحر المتوسط.

وكان أسعد قد أحرز الميدالية البرونزية الوحيدة لسوريا في أولمبياد طوكيو صيف عام 2021 بوزن +109 كلغ، بمجموعة قدرها 424 كلغ.

وانسحب أسعد من دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغجو الصينية بسبب الاصابة، وذلك بعد تواجده في بطولة العالم في السعودية دون أن يشارك بسبب آلام في الكتف.

المصدر
أ ف ب
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10 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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