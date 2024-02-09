مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة غدا وفرص الهطول تزداد تدريجيا مساء الأحد

9 فبراير، 2024
0 35 دقيقة واحدة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة ابتداء من بعد عصر غد السبت وتبدأ حالة عدم الاستقرار مساء بعد غد الأحد حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن آخر التوقعات للنماذج العددية وخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي متزامن مع منخفض بارد ومتعمق في طبقات الجو العليا ابتداء من بعد عصر غد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأضاف القراوي أن حالة عدم الاستقرار تبدأ مساء الأحد حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشيطة السرعة تتجاوز الـ60 كيلومترا في الساعة تعمل على إثارة الأتربة وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من سبع أقدام.

وأشار إلى أن التحسن التدريجي يبدأمن ظهر يوم الاثنين المقبل وتقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتكون الضباب ليلا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

المصدر
كونا
الوسوم
9 فبراير، 2024
0 35 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بباكستان

8 فبراير، 2024

دولة الكويت: دور متوازن ومحوري لمجلس الأمن والأطراف المعنية في عملية البحث والتعرف على رفاة الأسرى والمفقودين

8 فبراير، 2024

وزير الداخلية بالوكالة يقوم بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي

8 فبراير، 2024

فريق لواء المغاوير/25 يحقق المركز 29 في بطولة “تحدي الإمارات للفرق التكتكية” بنسختها الخامسة

8 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى