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السعودية تجدد موقفها الداعم لوكالة الأونروا

8 فبراير، 2024
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس مجددا موقف المملكة الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والداعي إلى اضطلاع كافة المانحين للوكالة بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية السعودي للمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني في مقر الوزارة بالرياض.

واضاف البيان انه جرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين المملكة و(أونروا) وسبل تعزيزه للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

المصدر
وكالات
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8 فبراير، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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