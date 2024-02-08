طاقم العمل بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية

الصحة: اعتماد مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية مركزا عالميا من قبل الشبكة العالمية للحساسية الأوروبية

8 فبراير، 2024
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أعلنت وزارة الصحة عن اختيار الشبكة العالمية للحساسية الأوروبية مركز (أسعد الحمد) للأمراض الجلدية في منطقة الصباح الطبية التخصصية مركزا متميزا ذا مرجعية (Center of Excellence) وذلك في مجال أمراض الإكزيما التأتبية (Atopic Eczema) على مستوى العالم.

وقالت استشاري الأمراض الجلدية رئيس قسم الأمراض الجلدية في المركز الدكتورة أطلال اللافي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن اختيار المركز من قبل منظمة مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا خطوة جديدة تضاف إلى نجاحات المنظومة الصحية في البلاد.

وأضافت اللافي أن هذا الاختيار من قبل أكبر أكاديمية رائدة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا يضعنا أمام تحد جديد وأكبر لتحقيق المزيد من التميز والنجاح.

وبينت أنه بهذا الاختيار أصبح مركز (أسعد الحمد) أول مركز حكومي معترف به في منطقة الشرق الأوسط وضمن 37 مركزا عالميا يهدف إلى التعاون ومتابعة الأبحاث والمشاركة في الدراسات العالمية وعقد الورش التعليمية وتبادل الخبرات سعيا لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى.

وأكدت أن هذا النجاح يحسب للمنظومة الصحية ككل ودلالة على تميز الأداء وكفاءة الكوادر الطبية الوطنية مثمنة دعم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري والعاملين في المركز وتميزهم الإكلينيكي البحثي ومثابرتهم وصولا إلى أفضل الممارسات الطبية.

المصدر
كونا
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8 فبراير، 2024
0 30 دقيقة واحدة

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