تطبيق “سهل” يطلق خدمة “أمان” لرصد الاحتيال الإلكتروني

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إطلاقه خدمة (أمان) للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مخصصة لرصد صور الاحتيال والتصيد الإلكتروني التي يتعرض لها الأفراد من مواطنين ومقيمين ليقوموا بالإبلاغ عنها مباشرة عبر تطبيق (سهل).

وقال كاظم في بيان صحفي اليوم الخميس إن خدمة (أمان) ستظهر للمستخدمين من خلال قائمة (خدمات) الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات داخل تطبيق (سهل) وهدفها إتاحة المجال لمستخدمي التطبيق للإبلاغ عن أي محاولة تصيد إلكتروني يتعرضون له سواء على شكل رسائل أو مكالمات وهمية.

وأضاف أن الخدمة تهدف أيضا إلى رصد كل صور الاحتيال الإلكتروني التي تواجه المواطنين والمقيمين على مختلف الوسائل وتحديد نوعها سواء عبر رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو من خلال موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية يستخدمونها أو أي وسيلة أخرى يشتبه أنها تمارس الاحتيال.

وبين كاظم أن آلية خدمة (أمان) تحتم على مستخدمي تطبيق (سهل) تسجيل البيانات المطلوبة ورفع أي مرفقات أو معلومات تثبت واقعة الاحتيال أو التصيد الإلكتروني حتى تقوم هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.

يذكر أن تطبيق (سهل) أطلق في العام 2021 ويستهدف تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية ضمن اطار التحول الإلكتروني في الكويت.