يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

بغداد تتهم التحالف الدولي بأنه تحول إلى “عامل عدم استقرار للعراق”

8 فبراير، 2024
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اتهمت بغداد الخميس التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن، بأنه تحول إلى “عامل عدم استقرار للعراق” غداة ضربة أميركية في بغداد أدّت إلى مقتل قيادي في فصيل موالٍ لإيران.

وقال يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان إن “هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع” الإقليمي، بعد ضربات شنتها واشنطن على الأراضي العراقية ضدّ فصائل موالية لإيران رداً على هجمات طالت القوات الأميركية.

المصدر
أ ف ب
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8 فبراير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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