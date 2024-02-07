الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة الهجوم البري على رفح جنوبي غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة الهجوم البري على رفح جنوبي غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء من “مخاطر اقليمية هائلة” في حال تنفيذ الكيان الاسرائيلي المحتل لهجوم بري محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “هجوما كهذا في منطقة مكتظة بمئات الالاف من النازحين الفلسطينيين سيزيد من المعاناة الانسانية وسيلقي تداعيات اقليمية لا تحصى” مؤكدا مجددا ضرورة التوصل الى وقف فوري لاطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وأضاف أن “مجلس الأمن الدولي وصل إلى طريق مسدود نتيجة الانقسامات الجيوسياسية” محذرا من ان “عالمنا يدخل حقبة الفوضى” التي وصفها بأنها “خطيرة ولا يمكن التنبؤ بها.

ودعا غوتيريش في خطابه أمام الجمعية العامة الذي عرض فيه أولوياته للعام 2024 إلى إحداث تغييرات في مجلس الأمن والنظام المالي الدولي إلى جانب إصلاحات أخرى.

وشدد على ان “مؤتمر القمة المعني بالمستقبل” المرتقب في سبتمبر المقبل سيشكل فرصة مهمة للتعامل مع الخلل الذي بات “أعمق وأخطر” من أي وقت مضى.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد حذر في لقاءاته مع رئيس حكومة الاحتلال وقادته الأمنيين خلال زيارته الحالية الى المنطقة من إقدام الكيان المحتل على شن هجوم بري واسع على رفح بسبب الاكتظاظ الكبير لأكثر من مليون نازح فلسطيني.

كما طالب بلينكن بالامتناع عن استهداف موظفي الأمم المتحدة والهيئات الدولية الذين يوزعون المساعدات في قطاع غزة أو منشآت أممية يحتمي فيها نازحون فلسطينيون.