لاعبو نيجيريا يحتفلون بتسجيل هدف

كأس أمم إفريقيا: نيجيريا الى المباراة النهائية بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح

7 فبراير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

بلغت نيجيريا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على جنوب إفريقيا 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) على ملعب السلام في بواكيه في نصف النهائي.

وتدين نيجيريا بتأهلها الى النهائي الثامن في تاريخها الى حارس مرماها وتشيبا يونايتد الجنوب إفريقي ستانلي نوابيلي بتصديه لركلتين ترجيحيتين.

وتلتقي النسور الممتازة في النهائي الاحد المقبل على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان مع ساحل العاج المضيفة أو الكونغو الديموقراطية اللتين تلتقيان لاحقاً على ملعب النهائي.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
7 فبراير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

كأس آسيا: قطر تهزم ايران وتدافع عن لقبها في النهائي ضد الاردن

7 فبراير، 2024

ميسي يشارك في لقاء إنتر ميامي في طوكيو بعد إحباط الجماهير في هونج كونج

7 فبراير، 2024

كأس آسيا: الأردن يصعق كوريا الجنوبية ويبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخه

6 فبراير، 2024

داني ألفيش يمثل أمام المحكمة للحكم في اتهامه بالاغتصاب

5 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى