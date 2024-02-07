كأس أمم إفريقيا: نيجيريا الى المباراة النهائية بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح

كأس أمم إفريقيا: نيجيريا الى المباراة النهائية بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح

بلغت نيجيريا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على جنوب إفريقيا 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) على ملعب السلام في بواكيه في نصف النهائي.

وتدين نيجيريا بتأهلها الى النهائي الثامن في تاريخها الى حارس مرماها وتشيبا يونايتد الجنوب إفريقي ستانلي نوابيلي بتصديه لركلتين ترجيحيتين.

وتلتقي النسور الممتازة في النهائي الاحد المقبل على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان مع ساحل العاج المضيفة أو الكونغو الديموقراطية اللتين تلتقيان لاحقاً على ملعب النهائي.