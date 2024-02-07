وزير الداخلية بالوكالة يوجه بضرورة تذليل العقبات وتسهيل إجراءات المبعدين

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه نزلاء ادارة الابعاد وفق القانون وإيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا “الذين لا يحملون جواز سفر”.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان وزير الداخلية بالوكالة قام بزيارة تفقدية إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت لمتابعة سير العمل والتعرف على المشكلات ووضع الحلول لها.

وشدد الشيخ اليوسف على ضرورة إيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا “الذين لا يحملون جواز سفر” بالتنسيق مع سفاراتهم لسرعة اعادتهم الى بلدانهم ومعالجة جميع السلبيات.

كما طالب بوضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية.

وأوضح البيان أن الشيخ اليوسف قام بزيارة مبنى إدارة الأحداث (دار التقويم الاجتماعي) وتفقد المبنى الجديد الخاص بإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت الذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتطوير أماكن الاحتجاز تمهيدا للانتقال اليه خلال فترة قريبة حيث يتسع لعدد اكبر ويضمن بيئة صحية جيدة لراحة النزلاء.

وأشار إلى أن الشيخ اليوسف اطلع خلال الزيارة على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد وقام بجولة تفقدية على عدد من العنابر مستمعا إلى الشكاوى والملاحظات التي تواجه النزلاء من الرجال والنساء.

وأفاد البيان أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح وعددا من القيادات الأمنية رافقوا وزير الداخلية خلال جولته التفقدية.