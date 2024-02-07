كأس آسيا: قطر تهزم ايران وتدافع عن لقبها في النهائي ضد الاردن

كأس آسيا: قطر تهزم ايران وتدافع عن لقبها في النهائي ضد الاردن

ستدافع قطر عن لقبها بعد تخطيها إيران 3-2 في مباراة مثيرة على استاد الثمامة، الاربعاء في الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها.

وسجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.

وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء.

وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والامارات و2007 بين العراق والسعودية.