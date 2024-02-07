لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث

كأس آسيا: قطر تهزم ايران وتدافع عن لقبها في النهائي ضد الاردن

7 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

ستدافع قطر عن لقبها بعد تخطيها إيران 3-2 في مباراة مثيرة على استاد الثمامة، الاربعاء في الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها.

وسجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.

وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء.

وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والامارات و2007 بين العراق والسعودية.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
7 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ميسي يشارك في لقاء إنتر ميامي في طوكيو بعد إحباط الجماهير في هونج كونج

7 فبراير، 2024

كأس آسيا: الأردن يصعق كوريا الجنوبية ويبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخه

6 فبراير، 2024

داني ألفيش يمثل أمام المحكمة للحكم في اتهامه بالاغتصاب

5 فبراير، 2024

الدوري الإسباني: أتلتيكو يقتنص تعادلاً قاتلاً من ريال

5 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى