ميسي يشارك في لقاء إنتر ميامي في طوكيو بعد إحباط الجماهير في هونج كونج

ميسي يشارك في لقاء إنتر ميامي في طوكيو بعد إحباط الجماهير في هونج كونج

بعد أن أثار حيرة الجماهير بشأن مشاركته من عدمها، شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 60 من المباراة الودية التي جمعت بين إنتر ميامي الأمريكي وفيسل كوبي الياباني اليوم الأربعاء في طوكيو.

وكان ميسي (36 عاما) قد أصاب عددا كبيرا من المشجعين في هونج كونج بخيبة أمل بغيابه عن مباراة ودية، حيث لازم مقاعد البدلاء في ملعب هونج كونج الذي امتلأ عن آخره بالمشجعين يوم الأحد الماضي فيما أصبح أزمة علاقات عامة بالنسبة للفريق المنافس في الدوري الأمريكي ومنظمي المباراة، وطالب مشجعون بالحصول على إجابات وكلك باسترداد أموالهم.

وحقق فيسل كوبي الفوز في مباراة اليوم 4-3 بركلات الترجيح بعد أن انتهت بالتعادل السلبي، ولم تشهد ركلات الترجيح مشاركة ميسي الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وشهدت المباراة التي أقيمت في هونج كونج حضور 40 ألف مشجع ووصل سعر التذكرة الواحدة إلى نحو خمسة آلاف دولار هونج كونج (640 دولارا أمريكيا).

وفي طوكيو، ظلت أقسام كاملة من مدرجات استاد اليابان الوطني شاغرة، وقد جرى بيع 28614 تذكرة فقط.

وقال مشجع يدعى تويتي يقيم في هونج كونج وقد شاهد المباراة عبر التلفزيون وتحدث لرويترز اليوم الأربعاء “كنت أشعر براحة شديدة عند مشاهدة البث الحي وهو يبدأ الإحماء”.

وأضاف أنه شعر بالسعادة عندما كان “(لويس) سواريز و(سيرجيو) بوسكيتس و(جوردي) ألبا وجميع اللاعبين الأساسيين في المباراة. ميسي يكن حبا أكبر للجماهير اليابانية حقا، باللعب لمدة 30 دقيقة”.

وكان الصمت يعم الأجواء لفترات خلال المباراة التي افتقدت الحماس بين بطل الدوري الياباني وإنتر ميامي.

وتعالت أصوات الجماهير عندما بدأ ميسي عملية الإحماء بعد بداية الشوط الثاني بقليل وظهر وجهه على الشاشة العملاقة في الاستاد.

وقال كريس مولر، وهو أمريكي يعيش في طوكيو “كان أمرا مثيرا، مع نزول ميسي في الشوط الثاني، كان بإمكانك أن تشعر وكأن موجة كهربائية تمر من المكان”.

كذلك تحدث مشجع آخر، وهو أسترالي يدعى بنسون لوي ويبلغ من العمر 47 عاما وقد انتقل للإقامة في طوكيو قادما من هونج كونج قبل خمسة أعوام، عن المشاعر التي انتابته فيما يتعلق بمشاركة ميسي.

وقال لوي “(أصدقائي في كونج كونج) كانوا جميعا يشعرون بخيبة أمل كبيرة. وأظن أن الحال كان كذلك بالنسبة للأخرين في هونج كونج. لذلك حسنا، معذرة لهونج كونج. لكن الأمر كان رائعا (اليوم). كان مدهشا”.

وعلق مشجعون في هونج كونج على قناة البث الحي الخاصة بإنتر ميامي على يوتيوب، بعبارة تحمل تكرارا لعدة مرات لكلمة “استرداد” و”اعتقلوا ميسي بموجب قانون الأمن القومي”.

وعلق مكتب الرياضة في هونج كونج على الأمر، في رد أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، قائلا إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل شديدة” لعدم مشاركة ميسي في مباراة يوم الأحد.

وأضاف “المدرب… أعلن في هونج كونج في الرابع من فبراير (شباط) أن ميسي لا يمكنه المشاركة بسبب إصابة، لكن بعدها بثلاثة أيام، تصرف ميسي بحرية ولعب في اليابان.

“قدم عرضا جيدا على ملعب كرة القدم.

“مواطنو هونج كونج لديهم الكثير من الأسئلة”.

وفي حديثه للإعلام في المنطقة المختلطة عقب مباراة اليوم، قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميلان إن قرار إشراك ميسي لمدة 30 دقيقة اتخذ بعد مران أمس.

وأضاف “نحن ممتنون لشعب هونج كونج، ونتفهم بالتأكيد خيبة الأمل بسبب عدم مشاركته (ميسي).

“لكن كانت هناك مخاطرة كبيرة حتى لو لعب لدقائق قليلة”.