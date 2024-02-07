سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى سلطان عمان

7 فبراير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة هذا نصها:

“حضرة صاحب الجلالة الأخ العزيز السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه… سلطان عمان الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،،

يطيب لنا ونحن نغادر سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لجلالتكم عن صادق آيات الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى عقود طويلة.

وفي هذا الصدد نود أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها بلدكم الشقيق ودوره المحوري الهام على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدين حرصنا على توطيد العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما أود أن أعبر لجلالتكم عن عميق شكري وبالغ امتناني بتقليدي (وسام آل سعيد) مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه البادرة الأخوية الكريمة من لدن جلالتكم والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.

ونؤكد سعادتنا بمشاركة جلالتكم حفل افتتاح مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي يجسد التطور الكبير في الشراكة الاقتصادية بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة راجين أن يحقق هذا المشروع الحيوي الهام المنافع المشتركة لبلدينا الشقيقين ويعزز روافد الاقتصادين الكويتي والعماني.

وختاما أدعو الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على سلطنة عمان الشقيقة في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار.

وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير ،،،”.

المصدر
كونا
الوسوم
7 فبراير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يغادر سلطنة عمان بعد زيارة دولة ورعايته وحضوره حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

7 فبراير، 2024

وزير النفط الكويتي: “مصفاة الدقم” تعكس الدور الخليجي الريادي في قيادة صناعة النفط والغاز عالميا

7 فبراير، 2024

“الهلال الأحمر الكويتي” توجه أربع شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن

7 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يحضر مأدبة غداء خاصة أقامها سلطان عمان على شرف سموه

7 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى